Un incidente stradale si è verificato oggi intorno alle 14:00 nei pressi di Palazzo Armieri, sede regionale situata su via Marina, poco dopo lo svincolo di via Duomo in direzione centro città. Fortunatamente, non si registrano feriti gravi, ma solo danni alle vetture e lievi escoriazioni per gli automobilisti coinvolti. Nonostante la dinamica del tamponamento, la situazione ha comunque richiesto l’intervento dei soccorsi sanitari, che sono giunti sul posto circa mezz’ora dopo.

Ad assistere alla scena c’era il deputato Francesco Emilio Borrelli, che si trovava casualmente nella zona per documentare alcune situazioni di degrado urbano. Subito dopo l’incidente, Borrelli è intervenuto per prestare aiuto a una delle persone coinvolte, allertando immediatamente i soccorsi.

L’episodio ha causato disagi alla circolazione, con rallentamenti nella zona fino al completo sgombero della carreggiata.