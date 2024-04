A un anno dall’ideazione del progetto, è finalmente giunto il momento al Comicon del tanto atteso per il videogioco “Vesevus – Fuga da Pompei”: venerdì 26 aprile alle ore 12:30, nella suggestiva cornice della Sala Andrea Pazienza, avrà luogo la presentazione della prima versione demo del videogame denominato appunto “Vesuvius 79 d.C. – Fuga da Pompei” nel contesto del Comicon Napoli. Si tratta di un edu-boardgame, un gioco da tavolo educativo, che riproduce in modo scientifico e storico la tragica distruzione di Pompei avvenuta a seguito dell’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. L’ideatore del gioco, Ciro Sapone, insieme al Direttore del Parco archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, condurranno la presentazione, svelando al pubblico le meccaniche del gioco, le illustrazioni dei protagonisti e l’innovativa APP collegata, che sarà distribuita in concomitanza con il lancio ufficiale del gioco, previsto per Natale.

Il concept di “Vesuvius 79 d.C. – Fuga da Pompei” che sarà presentato al Comicon Napoli si basa sull’esperienza coinvolgente e educativa, permettendo ai giocatori di immergersi nella storia e nella scienza dell’eruzione del Vesuvio, mettendosi alla prova nel tentativo di sfuggire alla devastazione imminente e portarsi in salvo prima che sia troppo tardi.

La presentazione della demo rappresenta un momento cruciale per il progetto, un’occasione per mostrare al pubblico i risultati tangibili di un anno di duro lavoro e ricerca. La combinazione di elementi grafici accattivanti, meccaniche di gioco avvincenti e un’APP interattiva promette di rendere “Vesuvius 79 d.C. – Fuga da Pompei” già dal Comicon un’esperienza unica e coinvolgente per giocatori di tutte le età.

L’evento è aperto a tutti coloro che desiderano conoscere da vicino questo affascinante progetto che unisce intrattenimento e apprendimento, promettendo di trasportare i partecipanti in un viaggio emozionante nel cuore dell’antica Pompei e della sua tragica fine.