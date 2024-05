La Protezione Civile della Campania ha lanciato un avviso importante per i cittadini residenti nella zona dei Campi Flegrei, attualmente interessata dal fenomeno del bradisismo. È stata segnalata la presenza di individui che si spacciano per tecnici autorizzati e che chiedono di entrare nelle abitazioni per effettuare presunti sopralluoghi sulla vulnerabilità degli edifici.

L’Avviso della Protezione Civile

In un post pubblicato sui social media, la Protezione Civile regionale ha avvisato i cittadini di non fidarsi di questi presunti tecnici. La comunicazione ufficiale chiarisce che “ci giungono segnalazioni di presunti tecnici che chiedono di entrare nelle abitazioni per effettuare le analisi di vulnerabilità degli edifici in zona Campi Flegrei”. La Protezione Civile ha sottolineato che “non sono previsti in questa fase sopralluoghi interni ai fabbricati da parte dei rilevatori”.

Consigli ai Cittadini

L’avviso prosegue quindi con una raccomandazione chiara: “Qualora qualcuno dovesse chiedere di entrare a nome della Protezione Civile, non consentite l’accesso e avvisate le forze dell’ordine”. Questa precauzione è fondamentale per evitare truffe e possibili pericoli legati a individui che potrebbero avere intenzioni criminali.

Bradisismo nei Campi Flegrei

Il bradisismo è un fenomeno geologico caratterizzato da un sollevamento o abbassamento del suolo, che nei Campi Flegrei è particolarmente monitorato a causa della sua natura vulcanica. La Protezione Civile e altri enti preposti continuano a svolgere monitoraggi costanti per garantire la sicurezza dei cittadini, ma, come ribadito, non sono in corso sopralluoghi interni agli edifici in questa fase.