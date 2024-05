Stamattina, in via Ruggiero a Caserta, si è verificato un grave incidente che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche. Un albero è caduto su un’auto in sosta, intrappolando un pensionato che si trovava all’interno del veicolo. Il pensionato, bloccato nell’auto schiacciata dall’albero, è stato liberato grazie all’intervento tempestivo degli agenti della Squadra Volanti della polizia e dei vigili del fuoco. Questi ultimi, accorsi immediatamente sul posto, hanno lavorato rapidamente per rimuovere l’albero e mettere in salvo l’uomo.

Soccorsi Medici

Una volta estratto dall’auto, il pensionato è stato affidato alle cure del personale del 118, che lo ha soccorso sul posto. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulle sue condizioni di salute, ma l’intervento rapido dei soccorritori è stato cruciale per evitare il peggio.

Impatto sul Traffico

L’incidente ha causato notevoli disagi al traffico. Via Ruggiero è rimasta bloccata per diverso tempo, con conseguenti problemi di viabilità. Le autorità hanno lavorato per ripristinare la normalità il più velocemente possibile, gestendo il flusso di traffico e coordinando le operazioni di rimozione dell’albero e della vettura danneggiata.