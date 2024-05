Nella giornata di ieri, gli agenti della polizia locale di Napoli sono intervenuti prontamente in un episodio di violenza che ha coinvolto un tassista e una giovane donna armata di coltello. L’incidente è avvenuto nell’area antistante la stazione centrale, nei pressi del parcheggio dei taxi.

L’Intervento della Polizia Locale

Secondo quanto riportato, gli agenti hanno notato una giovane donna rincorrere e minacciare un tassista brandendo un coltello a serramanico. La polizia locale è intervenuta immediatamente, riuscendo a bloccare la donna prima che la situazione degenerasse ulteriormente. La donna, una 23enne residente a Vasto, è stata prontamente fermata.

Supporto della Polizia Ferroviaria

A seguito dell’intervento della polizia locale, è intervenuto anche il personale della Polizia Ferroviaria per fornire ulteriore supporto. La donna, in evidente stato di agitazione e resistenza, è stata condotta presso gli uffici della Polizia Ferroviaria per ulteriori accertamenti.

Denuncia e Sequestro

Il tassista coinvolto, un 38enne residente a Giugliano in Campania, è stato invitato a recarsi presso gli uffici della Polizia Ferroviaria per sporgere denuncia riguardo le minacce subite. Nel frattempo, il coltello a serramanico utilizzato nella minaccia è stato sequestrato e registrato con un verbale separato.