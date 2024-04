Nel tardo pomeriggio di ieri, un incidente stradale ha scosso la tranquillità della località di Teggiano, precisamente in prossimità di Castagneta. Una pittoresca auto d’epoca, una due posti della Lancia, è rimasta coinvolta in un incidente che ha causato il suo ribaltamento. Le cause esatte dell’accaduto sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Immediatamente dopo l’incidente, il personale del servizio sanitario d’emergenza, rappresentato dal 118, è intervenuto tempestivamente sul luogo dell’evento per prestare soccorso agli occupanti del veicolo. Purtroppo, l’incidente ha causato gravi ferite a entrambi i passeggeri dell’auto d’epoca.

I feriti, una volta ricevute le cure d’urgenza sul posto, sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Luigi Curto di Polla, dove attualmente ricevono le necessarie cure mediche. Il personale medico è impegnato nella stabilizzazione delle condizioni dei pazienti, mentre le autorità locali stanno procedendo con le indagini per comprendere meglio le dinamiche dell’incidente.