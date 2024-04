Abusi edilizi e scarichi a mare non autorizzati: queste le contestazioni mosse dalla procura di Napoli a carico di due hotel di Ischia posti sotto sequestro dal reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Napoli, con l’ausilio della compagnia della Guardia di Finanza di Ischia. Le due strutture ricettive sorgono nei comuni di Serrara Fontana e Forio e le Fiamme Gialle sono intervenute al termine di indagini durate oltre un anno che avrebbero accertato la responsabilità dei titolari dei due alberghi.

Indagini avallate anche da una articolata attività di polizia giudiziaria effettuata sia a terra che con il supporto dei mezzi aerei in dotazione alla Guardia di Finanza. Le indagini dei finanzieri hanno coinvolto anche gli uffici tecnici dei rispettivi comuni isolani per l’accertamento delle autorizzazioni in possesso delle due strutture ricettive in relazione alle ipotesi di reato contestate.