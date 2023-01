Tentativo di rivolta nel carcere di Ariano Irpino ha scosso la comunità locale. Alcuni detenuti della terza e quarta sezione avrebbero cercato di sfondare il vetro di sbarramento utilizzando una porta, ma la loro azione è stata bloccata dalle autorità carcerarie. Nonostante ciò, i detenuti hanno continuato la loro protesta, aggredendo e minacciando gli agenti della Polizia penitenziaria intervenuti per sedare la rivolta. Gli agenti sono bloccati nell’area della rivolta, e la situazione è diventata incandescente fino a quando un’azione di mediazione non ha portato i suoi frutti. Durante gli scontri, un agente della Polizia penitenziaria è stato colto da malore, ma non si conoscono ulteriori dettagli sulla sua condizione attuale.

La causa scatenante della protesta non è stata ancora resa nota, e le autorità carcerarie stanno indagando sull’accaduto. Si spera che la situazione possa essere risolta il prima possibile e che non ci siano ulteriori incidenti.