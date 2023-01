La tragica scoperta di oggi a Napoli ha sconvolto la comunità del quartiere di Poggioreale, dove un uomo di 70 anni e la sua compagna di 95 anni sono morti in circostanze ancora da chiarire. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe trovato cadavere in strada dopo essersi lanciato nel vuoto da una finestra, mentre il corpo senza vita della donna lo hanno rinvenuto all’interno dell’abitazione che i due condividevano in via Luigi Landolfi. Le circostanze della morte sono al momento ancora oggetto di indagini, ma l’ipotesi più accreditata è quella di un omicidio-suicidio. Sul corpo della donna c’erano alcune ferite, anche se al momento non è reso noto il tipo di arma utilizzata. I Carabinieri della compagnia di Poggioreale e quelli del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti sul posto per i rilievi del caso e per effettuare i primi accertamenti.

Questa triste vicenda ha colpito duramente la comunità del quartiere, che si stringe attorno alle famiglie delle due vittime in questo difficile momento. Si attendono ulteriori aggiornamenti sulla vicenda e si spera che le indagini possano chiarire in tempi brevi le circostanze della morte dei due anziani.