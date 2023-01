La morte di un bambino di soli 5 mesi è sempre un evento tragico e devastante per la famiglia e per la comunità. In questo caso specifico, i genitori del bambino hanno presentato denuncia e la procura di Salerno ha aperto un fascicolo per indagare sulla morte del piccolo. Secondo quanto si è appreso, il bambino era stato dimesso dall’ospedale di Salerno dopo essere stato sottoposto a diverse analisi e accertamenti per un malessere. Purtroppo, solo 24 ore dopo, il bambino ha avuto una nuova crisi respiratoria e i genitori hanno cercato aiuto presso un ospedale più vicino, ma purtroppo per il piccolo non c’è stato nulla da fare.

La causa della morte del bambino e la responsabilità dei medici e dell’ospedale saranno ora oggetto di indagine da parte della procura. È importante che si faccia chiarezza sull’accaduto e che si individuino eventuali responsabilità per garantire che episodi del genere non accadano di nuovo in futuro. Nel frattempo, la famiglia del piccolo deve affrontare il dolore e il lutto per la perdita della loro creatura. La comunità deve unirsi per supportarli in questo momento difficile.