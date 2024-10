Edoardo Clementi, un ragazzo di 17 anni, ha tragicamente perso la vita in un incidente stradale avvenuto lunedì pomeriggio a Roma, in via Riva Ostiense, non lontano dal fiume Tevere. Il giovane ha perso il controllo di uno scooter, risultato poi rubato, schiantandosi contro il muro di una caserma dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco. Al momento dello schianto, Edoardo non indossava il casco, un dettaglio che potrebbe aver aggravato le conseguenze dell’incidente.

La tragedia è avvenuta dopo che una pattuglia dei carabinieri della stazione Garbatella aveva notato lo scooter fermo con due ragazzi a bordo. Uno dei due si è allontanato a piedi, abbandonando il casco, mentre Edoardo è ripartito velocemente con il veicolo. Pochi istanti dopo, i carabinieri hanno perso di vista il giovane, trovato poco più avanti, gravemente ferito dopo lo scontro.

I soccorsi del 118 sono intervenuti immediatamente, ma il trasporto d’urgenza all’ospedale San Camillo non è stato sufficiente a salvargli la vita, e il ragazzo è deceduto a causa del grave trauma riportato.

L’incidente è ricostruito grazie ai rilievi della polizia locale del VIII Gruppo Tintoretto e alle immagini delle telecamere presenti nella zona, che hanno confermato l’assenza di responsabilità esterne. Il mezzo su cui viaggiava, rubato il 29 settembre, è stato sequestrato. Il magistrato di turno, Antonino Di Maio, dopo le verifiche, ha restituito la salma ai familiari per consentire loro di celebrare i funerali.

Edoardo era un ragazzo senza precedenti penali, attivo sui social, dove postava spesso video su piattaforme come TikTok. In un recente post, appariva in tuta con la scritta: “Nonostante tutto sempre con il sorriso”. La sua morte ha sconvolto amici e conoscenti, che lo hanno ricordato con affetto nei commenti, esprimendo il loro dolore e la loro vicinanza alla famiglia.