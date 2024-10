Nove comuni dell’area metropolitana di Napoli – Acerra, Afragola, Casoria, Castellammare di Stabia, Ercolano, Marano di Napoli, Portici, Pozzuoli e Torre del Greco – hanno ottenuto finanziamenti dal Fondo Unico Giustizia del Ministero dell’Interno per progetti volti al potenziamento della sicurezza urbana e al sostegno di iniziative sociali. I fondi, con importi compresi tra i 42.000 e i 68.000 euro, sono stati approvati durante una riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduta dal prefetto di Napoli, Michele di Bari. Alla discussione hanno partecipato anche il questore, rappresentanti delle forze dell’ordine e delle polizie locali, oltre ai dirigenti di settore.

I fondi potranno essere utilizzati per una serie di interventi strategici, tra cui:

Installazione e potenziamento di sistemi di videosorveglianza conformi alle direttive del Ministero dell’Interno.

Acquisto di tecnologie per sale operative e interconnessione dei sistemi di controllo.

Riqualificazione e messa in sicurezza di aree degradate e immobili abbandonati o sgomberati.

Realizzazione e aggiornamento delle camere di sicurezza per le Polizie locali.

Potenziamento dei sistemi di foto-segnalamento per il monitoraggio delle persone.

Progetti per la prevenzione del disagio giovanile, inclusi la lotta contro il bullismo, il cyberbullismo, le baby gang e la violenza giovanile.

Sostegno ai minori stranieri non accompagnati, persone senza fissa dimora e altre categorie vulnerabili.

Monitoraggio delle aree di aggregazione giovanile per contrastare la “mala movida”.

Iniziative di impegno civico per il coinvolgimento della comunità (civic engagement).

Questi interventi puntano a migliorare la sicurezza e il benessere sociale delle comunità locali, attraverso una sinergia tra tecnologie avanzate e progetti di integrazione e prevenzione, con particolare attenzione ai giovani e alle categorie più fragili.