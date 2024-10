Il bonus carburante di 200 euro rappresenta un incentivo esclusivo per i lavoratori dipendenti del settore privato, valido fino al 31 dicembre. I dipendenti pubblici, invece, non possono beneficiare di questa misura. Ecco i dettagli su come funziona, chi può accedervi e quali sono le novità.

Dettagli sul Bonus

Beneficiari: Il bonus è destinato esclusivamente ai lavoratori dipendenti del settore privato, con un reddito annuo lordo inferiore a 35.000 euro.

Modalità di Erogazione: Il bonus sarà erogato dai datori di lavoro sotto forma di “fringe benefit”, attraverso uno sgravio fiscale. Questo significa che non sarà un pagamento diretto dal governo ai cittadini, ma un contributo che arriverà in busta paga.

Tipologie di Erogazione: I lavoratori potranno ricevere l’incentivo tramite:

Buoni benzina o simili.

Benefit aziendali, che se inclusi nei piani sindacali non concorrono al limite di non imponibilità di 258,23 euro.

Impatto sul Reddito

Il bonus è completamente detassato e non concorre alla formazione del reddito, ma sarà soggetto agli oneri contributivi per l’anno in corso. Una volta riconosciuto, il voucher dovrebbe comparire nella busta paga del mese successivo.

Altre Iniziative di Supporto

Parallelamente al bonus carburante, è stata introdotta la Carta Dedicata a Te, attiva dall’1 settembre 2024. Questa carta ha un valore di 500 euro ed è destinata a famiglie con un ISEE non superiore ai 15.000 euro annui. È importante notare che per accedere a questo bonus non bisogna già ricevere altri sussidi, come l’ADI o la Carta acquisti.

Utilizzo della Carta: La carta può essere utilizzata per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità e carburanti, oppure per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.

Tempistiche: I pagamenti tramite la Carta Dedicata a Te dovranno essere effettuati entro il 16 dicembre 2024, e le somme devono essere utilizzate entro il 28 febbraio 2025. Non è necessario richiedere la carta; i comuni provvederanno a individuare i beneficiari.

In sintesi, il bonus carburante di 200 euro rappresenta un aiuto significativo per i lavoratori dipendenti del settore privato in questo periodo di inflazione e rincari. Le famiglie a basso reddito possono inoltre beneficiare della Carta Dedicata a Te, ampliando le possibilità di supporto. È fondamentale che i potenziali beneficiari prestino attenzione ai requisiti e alle tempistiche per non perdere queste opportunità.