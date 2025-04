Napoli compie un importante passo avanti nel miglioramento della sua rete di trasporti con l’apertura della Stazione Centro Direzionale della Linea 1 della metropolitana. L’inaugurazione, avvenuta oggi, rappresenta un traguardo fondamentale per la città, migliorando l’accessibilità e riducendo la necessità di utilizzare l’auto privata per raggiungere questa strategica area cittadina.

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha sottolineato il valore di questa nuova infrastruttura, dichiarando:

“L’apertura della Stazione Centro Direzionale rappresenta un ulteriore fondamentale tassello per la rete di trasporti cittadina. La nuova uscita della Linea 1 consentirà a migliaia di utenti di non arrivare in zona con l’auto personale e favorirà lo sviluppo economico e sociale dell’intero Centro Direzionale, da sempre tra le priorità della nostra Amministrazione”.

Un’opera strategica per la città

L’inaugurazione della nuova stazione rappresenta un beneficio per pendolari, residenti e lavoratori del Centro Direzionale, migliorando i collegamenti con il resto della città. Questa infrastruttura si inserisce in un piano più ampio di potenziamento della mobilità pubblica, volto a rendere il trasporto urbano più efficiente, sostenibile e accessibile.

Il sindaco Manfredi ha inoltre espresso gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto:

“Ringrazio tutti i soggetti che hanno permesso di terminare i lavori e poter finalmente aprire la nuova stazione: i lavoratori, l’ANM, Metropolitana che ha realizzato l’infrastruttura, l’Ansfisa che ha autorizzato l’esercizio”.

Un impatto positivo per mobilità e sviluppo

Con l’apertura della nuova fermata della Linea 1, Napoli si avvicina sempre più all’obiettivo di una rete metropolitana capillare ed efficiente. Il Centro Direzionale, polo economico e lavorativo di primaria importanza, beneficerà di un incremento dell’afflusso di utenti e di un minor traffico veicolare, contribuendo così alla vivibilità dell’area e alla riduzione dell’inquinamento.