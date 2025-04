Un tragico incidente si è verificato lungo la via Provinciale di Caserta, in direzione di Napoli, dove un motociclista di 39 anni ha perso la vita dopo aver perso il controllo della sua Ducati, con a bordo un minorenne. Il centauro, a causa dell’impatto, ha prima colpito un’auto in sosta e successivamente ha invaso la corsia opposta, scontrandosi con una Opel Agila che stava transitando in quel momento.

La dinamica dell’incidente

Secondo quanto ricostruito dalle autorità, il motociclista stava percorrendo la strada insieme al passeggero quando, per ragioni ancora da chiarire, ha perso il controllo della moto. Dopo l’urto con l’auto parcheggiata, la Ducati ha invaso la corsia di marcia opposta, dove è avvenuto lo scontro frontale con la Opel.

Il conducente della Ducati è rimasto gravemente ferito e, nonostante il rapido intervento dei soccorritori, è deceduto poco dopo essere trasportato all’ospedale Cardarelli di Napoli. Il minorenne, che viaggiava come passeggero, è trasportato in ospedale per le cure necessarie, ma le sue condizioni non sono gravi.

Intervento delle forze dell’ordine

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Reparto Infortunistica Stradale, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente. Gli agenti della Municipale, sentito il magistrato di turno, hanno disposto il sequestro dei veicoli coinvolti nell’incidente, nonché un accertamento tossicologico sul conducente della Opel Agila per verificare eventuali condizioni alterate.

La salma del 39enne è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’eventuale esame autoptico.