Napoli continua a essere travolta da un’incessante ondata di episodi di microcriminalità che mettono in allarme l’intera comunità cittadina. Nella notte appena trascorsa, è stata la volta di una delle attività commerciali nel quartiere del Vomero, già vittima di reati simili in passato, ad essere presa di mira da un malintenzionato. Il tentativo di intrusione è respinto, ma non senza danni: la serranda e le telecamere di sicurezza sono danneggiate nel tentativo di accesso forzato. La prontezza di un condomino del palazzo, che ha tempestivamente allertato le forze dell’ordine, ha permesso l’intervento immediato di due volanti dei Carabinieri.

L’esercente, nel denunciare l’episodio al deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli, ha espresso gratitudine per l’operato celere e deciso delle forze dell’ordine, riconoscendo il loro impegno in condizioni spesso difficili.

Questo ennesimo tentativo di rapina rappresenta il settimo episodio di microcriminalità, tra rapine e furti, che ha colpito la zona nel corso degli ultimi quattro anni. Una situazione allarmante che getta ombre sulla sicurezza e la legalità del territorio, mentre la criminalità sembra prosperare indisturbata.

Il deputato Borrelli ha commentato con preoccupazione la situazione, evidenziando la crescente dissonanza tra il numero insufficiente di agenti sul territorio e la pervasività della criminalità. Rivolgendosi al ministro dell’Interno, ha sollecitato un’immediata azione per aumentare la presenza di forze dell’ordine sul territorio, al fine di contrastare efficacemente la microcriminalità e ripristinare la fiducia nella legalità e nella sicurezza della città.