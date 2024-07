Dopo il forte terremoto di magnitudo 4.0 che ha colpito l’area dei Campi Flegrei alle 13:46, Anas ha subito attivato i protocolli di verifica per le tratte stradali di sua competenza. I tecnici hanno eseguito controlli approfonditi sulle strade più vicine all’epicentro, tra cui la SS7 Quater “Domitiana”, la SS686 “di Quarto” e la SS162 NC “Asse Mediano” fino a Giugliano in Campania. Fortunatamente, le ispezioni non hanno rivelato danni strutturali significativi o la necessità di limitare la circolazione stradale.

Nel frattempo, dalle 18:50, è iniziata la graduale ripresa della circolazione ferroviaria sulla linea metropolitana Villa Literno – Napoli San Giovanni Barra. I tecnici di RFI hanno completato i controlli precauzionali necessari dopo il sisma. Tuttavia, i passeggeri hanno dovuto fare i conti con ritardi, limitazioni e cancellazioni dei treni a causa dei controlli effettuati.

Le autorità locali e i servizi di emergenza continuano a monitorare la situazione per garantire la sicurezza della rete infrastrutturale e per fornire aggiornamenti tempestivi sulla situazione dei trasporti e delle strade.