Lunedì mattina si terranno i funerali delle tre vittime del tragico crollo del ballatoio nella Vela Celeste di Scampia. Il rito funebre sarà celebrato alle 10:30 nella chiesa della Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo in piazza Libertà, al Rione Monterosa. Nel crollo hanno perso la vita Roberto Abbruzzo, 29 anni, Margherita Della Ragione, 35 anni, e Patrizia Della Ragione, 53 anni. La comunità è profondamente colpita da questa tragedia, e il Comune di Napoli ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali, in segno di rispetto e solidarietà verso le famiglie delle vittime.

La Vela Celeste, parte del complesso edilizio delle Vele di Scampia, è da tempo al centro di controversie legate alla sicurezza strutturale e alla vivibilità. Questo incidente ha riportato all’attenzione pubblica le condizioni precarie in cui vivono molti abitanti della zona, sollecitando un intervento urgente delle autorità competenti.

L’intera città si stringe attorno ai familiari e agli amici di Roberto, Margherita e Patrizia, in un momento di dolore condiviso. La cerimonia funebre sarà un’occasione per la comunità di esprimere il proprio cordoglio e commemorare le vite spezzate da questo tragico evento.