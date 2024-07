Gennaro Aprea, 40enne napoletano noto alle forze dell’ordine, è finalmente catturato dopo essere riuscito a sfuggire alla cattura e far perdere le proprie tracce. Aprea era ricercato in relazione a gravi reati di associazione per delinquere e rapina aggravata dall’uso di armi, con un volume d’affari stimato di 150.000 euro. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale e quelli della compagnia Vomero, coordinati dalla Procura di Napoli Nord, avevano cercato invano di rintracciarlo in Italia, con l’ipotesi che fosse fuggito in Germania.

La svolta nelle indagini è arrivata nelle ultime 24 ore grazie a una segnalazione proveniente dal carcere di Augsburg Gablingen in Germania. Aprea arrestato per rapina aggravata, ma aveva fornito false generalità alla polizia tedesca, dichiarandosi “Ferdinando Girone, classe 1983”. Tuttavia, le impronte digitali hanno rivelato la verità, smascherando l’identità dell’uomo.

Con la conferma della sua identità, la fuga di Gennaro Aprea è terminata. Ora, l’uomo dovrà affrontare la procedura di estradizione che è già avviata, per ritornare in Italia e rispondere alle accuse a suo carico. Questo caso segna un’importante tappa nelle operazioni di cooperazione internazionale di polizia e dimostra l’efficacia del sistema di scambio di informazioni tra le forze dell’ordine di diversi paesi.