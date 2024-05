Il produttore, regista e attore napoletano Gaetano Di Vaio, 56 anni, è attualmente ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale Di Giugliano in Campania dopo essere rimasto coinvolto in un incidente avvenuto la scorsa notte a Qualiano, nelle vicinanze di Napoli. Secondo quanto emerso, Di Vaio avrebbe perso il controllo dello scooter su cui viaggiava per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, finendo per terra e riportando serie lesioni. Il suo stato di salute ha richiesto un immediato ricovero in codice rosso, mentre la prognosi rimane riservata.

Gaetano Di Vaio ha vissuto un percorso di vita complesso, caratterizzato da un’infanzia e un’adolescenza difficili, segnate da periodi di tossicodipendenza e detenzione. Tuttavia, è riuscito a trasformare le sfide incontrate in determinazione e successo nel mondo dello spettacolo.

Oggi, Di Vaio è una figura rinomata nel panorama cinematografico italiano, sia come attore, autore e regista, che come produttore con la sua casa di produzione “Bronx Film”. Tra i suoi lavori più celebri, figura la sua partecipazione alla serie televisiva “Gomorra”, dove ha interpretato il ruolo del personaggio noto come “Baroncino”.