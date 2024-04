Una frenata improvvisa, un’aderenza precaria al selciato bagnato dalla pioggia: sono le circostanze che potrebbero aver causato lo schianto mortale accaduto all’alba di ieri. Salvatore Scotognella, 28 anni, di Castellammare di Stabia, ha perso la vita in un tragico incidente stradale mentre viaggiava in sella al suo scooter insieme a una ragazza di 21 anni, ora ricoverata in ospedale per le ferite riportate. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane Scotognella e la sua passeggera si sono scontrati contro un tir fermo sulla carreggiata a causa di un’avaria. L’impatto è risultato fatale per Salvatore, che è deceduto sul colpo, mentre la ragazza è trasportata in ospedale con ferite non vitali.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 5 del mattino, nella zona di Ponte Persica, lungo il raccordo che da Castellammare di Stabia porta al bivio autostradale Napoli-Salerno, prima dei caselli autostradali.

Le circostanze esatte che hanno portato allo schianto sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Non è chiaro se l’incidente sia causato da un momento di disattenzione o dall’aderenza ridotta del manto stradale reso scivoloso dalla pioggia.

L’improvvisa perdita di Salvatore Scotognella ha gettato nello sconforto amici e parenti, che sui social media hanno espresso il loro dolore e il loro cordoglio per la tragedia avvenuta. La procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta per fare luce su quanto accaduto e determinare le responsabilità nell’incidente.