Il Parco dei Sorrisi, una raccolta fondi per salvarlo e per salvare un luogo d’amore nel Vesuviano. “Nel cuore di Torre Annunziata, tra le strette viuzze del Borgo Pescatori, si cela un angolo dimenticato dal tempo, un luogo dove le risate dei bambini sono state sostituite dal silenzio e dalla tristezza di un quartiere che ha perso la sua vivacità. Ma il destino di quel posto sta per cambiare, grazie all’amore e alla promessa di Damiano Losco verso la sua amata moglie Giovanna”. Si legge così su GoFundMe dove è lanciata una raccolta fondi proprio per trasformare la piazzetta, che ha visto nascere l’amore tra Damiano e Giovanna, che hanno condiviso 47 anni di vita insieme, in un luogo inclusivo e di spensieratezza per i bambini e gli anziani.

“Un simbolo di speranza e di rinascita per tutta la comunità. Grazie alla generosità di Damiano e di chi crede nel potere trasformativo dell’amore e della gentilezza, il sorriso tornerà ad illuminare il volto dei bambini di Torre Annunziata, proprio come avrebbe voluto Giovanna, venuta a mancare tre mesi fa per un tumore.

Il nostro progetto – spiega Damiano l’organizzatore della raccolta fondi – prevede la creazione di un parco pubblico multifunzionale che includerà: parco giochi per bambini, panchine per anziani, area picnic, postazioni per lavorare al computer, rastrelliera per bici, portarifiuti per raccolta differenziata”. Al momento le donazioni sono ad oltre 7 mila euro per la realizzazione del Parco pubblico multifunzionale, ma la strada è ancora lunga: “Ci hanno spiegato che per realizzare un parco giochi pubblico bisogna necessariamente e giustamente adeguarsi a normative e certificazioni UNI EN 1176 e 1177 atte a tutelare i bambini in caso di caduta e pertanto i costi di realizzazione sono quadruplicati passando da € 10.000 a circa € 40.000” conclude Damiano.

Per chi volesse contribuire la raccolta fondi è raggiungibile al seguente link

https://www.gofundme.com/f/lamore-eterno-vuole-donare-il-parco-dei-sorrisi-ai-bambini