L’inaugurazione di ieri (sabato 13 aprile 2024) del comitato elettorale del candidato a sindaco Vincenzo Sangiovanni, in una piazza Garibaldi gremita e desiderosa di cambiamento e innovazione, è stato un grande successo. Sono giunte centinaia di persone dal centro e da ogni periferia per dimostrare il proprio sostegno al dott. Vincenzo Sangiovanni, un grande professionista, medico di rilievo nazionale, pronto a mettersi in campo per il bene della città che Ama, San Giuseppe Vesuviano.



Cosa ne pensa del fatto che già all’inaugurazione della sede elettorale ci siano così tante persone pronte a sostenerla? Quali sono le sue aspettative?



“Ne sono onorato! Questo significa che già ora è chiaro a molti il fatto che io non vorrò essere il sindaco delle parole. Voglio operare e voglio che parlino per me, i fatti. Insieme

alla collaborazione di tutti, risolleveremo San Giuseppe Vesuviano”.



I giornali parlano chiaro, un’ex amministrazione sciolta per infiltrazione camorristica… lei è cittadino di San Giuseppe, proprio come i suoi candidati. Qual è stato il criterio di valutazione per selezionare i componenti della sua “squadra”?



“Da cittadino attivo di San Giuseppe Vesuviano, sono stato particolarmente deluso dalla notizia che ha portato allo scioglimento dell’ex amministrazione comunale. Voglio far capire alle persone che mi sostengono e anche a quelle che oggi mi criticano, che io rappresento oggi e domani il vento del cambiamento di cui necessita la città di San Giuseppe Vesuviano. Dunque, ho mirato alla formazione di una giunta di alto profilo utilizzando le migliori competenze rinvenibili tra i nostri sostenitori ma soprattutto tra i candidati (professionisti ed esponenti dell’imprenditoria locale). Nessuno di loro è stato mai coinvolto nei precedenti scioglimenti, questa è stata una condizione che ho posto come primaria”.



Tenendo conto dell’atmosfera lasciata dall’ex amministrazione, come considera l’elettorato sangiuseppese, in vista delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024?



“Cercare di riaccendere una speranza in un paese folgorato da inganni non sarà un’impresa semplice ma sicuramente rappresenta il mio primo obbiettivo. La città è stanca di promesse mai portate a termine e farò tutto ciò che è nelle mie competenze per fare in modo che credano in me. Io sono la cura!”

È ormai visibile ovunque il suo slogan “LavoriAmo insieme”. Da cosa nasce e perché?

“Lo slogan è stato studiato minuziosamente da un team di professionisti. Hanno reso concreto il messaggio che dall’inizio ho imposto di trasmettere: collaborare con la

cittadinanza, senza distinzioni di nessun tipo. “Insieme”, perché da soli non si arriverebbe da nessuna parte e il sostegno di tutti è fondamentale. Anche il termine “LavoriAmo” è strategico… la parte finale “AMO” sta ad indicare l’amore che mi lega alla città di San Giuseppe Vesuviano e ai suoi cittadini”.