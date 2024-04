Oggi, verso le 14:30, un grave incidente stradale ha scosso l’autostrada A1 tra i caselli di San Vittore e Caianello, al Km 700, in direzione Napoli. Quattro autotreni sono rimasti coinvolti nell’incidente, che ha causato la perdita di una vita e gravi ferite a un’altra persona.

Intervento dei Vigili del Fuoco:

Sul luogo dell’incidente sono intervenute due squadre di Vigili del Fuoco, una proveniente dal distaccamento di Teano e una dal distaccamento di Cassino. I Vigili del Fuoco hanno dovuto affrontare una situazione critica, soccorrendo diverse persone rimaste ferite, tra cui l’autista di uno dei tir che era rimasto incastrato tra le lamiere.

Operazioni di Soccorso:

Con l’ausilio di attrezzature specializzate per questo tipo di interventi, i Vigili del Fuoco hanno lavorato intensamente per liberare l’uomo intrappolato. Purtroppo, nonostante gli sforzi, l’autista è deceduto. Un’altra persona è trasportata d’urgenza in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Intervento delle Autogrù:

Per supportare le operazioni di soccorso, sono intervenute due autogrù, una dal Comando di Caserta e una dal Comando di Frosinone.

Blocco del Traffico:

A causa dell’incidente, il traffico sull’autostrada è stato bloccato per consentire alla polizia stradale di effettuare gli accertamenti e i rilievi del caso. Nel tardo pomeriggio è stata resa disponibile al traffico una seconda corsia in deviazione sulla carreggiata opposta. Tuttavia, si sono registrate code di 18 km verso Napoli, causando disagi e ritardi ai viaggiatori.