Pompei, una delle gemme archeologiche più preziose del mondo, sta abbracciando il futuro verde negli Scavi con un’iniziativa innovativa come l’installazione di tegole solari sulla rinomata Villa dei Misteri. Questa villa, sepolta sotto le ceneri dell’eruzione del Vesuvio quasi 2.000 anni fa, è rinomata per i suoi affreschi straordinari che raffigurano donne devoti a Dioniso, impegnate in riti misteriosi. Il progetto, che unisce tecnologia emergente all’arte antica, è stato ideato per illuminare gli affreschi con energia pulita.

Le tegole solari in terracotta, installate sul tetto della villa, si integrano armoniosamente con le tradizionali tegole curve in ceramica. Queste tegole solari, piatte e discrete, coprono un’area di 70 metri quadrati e producono un massimo di 13 kilowattora di energia. Collegate a una batteria al sodio ecologica, forniscono l’elettricità necessaria per alimentare speciali luci LED progettate per illuminare gli affreschi senza danneggiare le superfici dipinte.

Il progetto è stato avviato lo scorso ottobre e rappresenta un importante passo avanti verso la sostenibilità per il sito archeologico di Pompei. Con oltre 15 ore di luce solare al giorno durante l’estate, Pompei è ben posizionata per sfruttare appieno l’energia solare. L’obiettivo è estendere il progetto ad altre ville del sito Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO.

Il direttore del sito archeologico, Gabriel Zuchtriegel, ha espresso la speranza che questo progetto possa fare da apripista per altre iniziative di sostenibilità in Italia e nel mondo. “Spero che non sia un caso unico al mondo”, ha dichiarato Zuchtriegel, “che siano sempre più i parchi archeologici, i siti culturali, che abbiano questa visione di sostenibilità.”

L’iniziativa degli Scavi dimostra che è possibile coniugare la conservazione del patrimonio culturale con la responsabilità ambientale grazie alla tecnologia delle tegole solari. È un esempio tangibile di come il passato e il presente possano convergere per creare un futuro migliore. Come laboratorio per l’ecosostenibilità, Pompei sta mostrando al mondo intero che il rispetto per la storia e per l’ambiente possono andare di pari passo.