“Il presidente della Regione Campania si scaglia contro il Governo per gli interventi da fare per le vie di fuga dai Campi Flegrei, ma noi della zona rossa del Vesuvio attendiamo risposte ed interventi da anni, non da mesi”. Lo sottolinea il sindaco di Sant’Anastasia (Napoli), Carmine Esposito. “Ho letto con stupore le dichiarazioni di De Luca rispetto agli interventi urgenti per le vie di fuga dai Campi Flegrei – afferma il sindaco – si scaglia contro il Governo e tuona contro il ritardo delle verifiche, parla di passività. Ebbene è forse lo stesso Governatore che non ha prodotto altro che immobilismo rispetto alle vie di fuga per il rischio Vesuvio?”.

“Qui ci sono da anni ed anni zone nel più totale abbandono da parte della Regione che prospettava finanziamenti. Tornerò a promuovere manifestazioni pubbliche coinvolgendo i sindaci ed i cittadini dei comuni della zona rossa – conclude Esposito – che da anni, non da mesi, aspettano risposte”.