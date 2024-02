L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato il bando per un nuovo concorso che offre 564 posizioni per funzionari. Questo reclutamento arriva a meno di due anni di distanza dall’ultima tranche di assunzioni, che ha coperto quasi mille posti tra diplomati e laureati. Il concorso riguarda contratti a tempo pieno e indeterminato presso Uffici centrali e periferici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, distribuiti nel territorio nazionale, con alcune posizioni riservate alla Provincia Autonoma di Bolzano. CLICCA QUI PER SCARICARE IL BANDO.

Ecco una panoramica dei ruoli e delle posizioni disponibili:

487 unità da inquadrare nella famiglia professionale di Funzionario Amministrativo Tributario, di cui 13 riservate alla Provincia Autonoma di Bolzano.

5 unità da inquadrare nella famiglia professionale di Funzionario Amministrativo Tributario con specializzazione in comunicazione.

72 unità da inquadrare nella famiglia professionale di Funzionario Tecnico Professionale, di cui 1 riservata alla Provincia Autonoma di Bolzano.

I requisiti per partecipare al concorso includono:

Laurea di Primo Livello o titoli equiparati in base agli ordinamenti previgenti, diploma di laurea secondo l’ordinamento di studi antecedente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 o titolo equipollente per legge, o laurea specialistica o magistrale.

Cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea o titolarità di uno degli altri status previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Idoneità fisica all’impiego, godimento dei diritti civili e politici, non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, e non avere riportato condanne penali per reati contro la pubblica amministrazione.

Posizione regolare nei confronti del servizio di leva, secondo la normativa applicabile per i candidati di sesso maschile.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata esclusivamente via telematica attraverso il Portale InPA, selezionando il codice corrispondente all’area professionale prescelta. È richiesto il possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata intestato al candidato.

Il termine ultimo per presentare la domanda è fissato per le 23.59 del 12 marzo 2024.

Le prove di selezione verteranno su materie quali diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto civile, diritto dell’Unione europea, economia politica e contabilità aziendale. Inoltre, sarà valutata l’accertamento delle competenze trasversali specifiche per la figura professionale richiesta, nonché la conoscenza della lingua inglese e l’uso delle applicazioni informatiche e dei software più diffusi.