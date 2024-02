Nel cuore della gioia e della festa per la laurea di una giovane studentessa, si è verificata una tragedia al campus dell’Università di Salerno. Un uomo, originario di Contursi Terme, ha perso la vita poco dopo la discussione della tesi di laurea della sua amata figlia. La giornata doveva essere memorabile, un momento di orgoglio e di gioia per tutta la famiglia. Dopo la cerimonia di laurea, carica di emozioni e congratulazioni, padre e figlia si sono diretti verso il parcheggio per concludere la giornata. Ma il destino ha giocato un brutto scherzo, trasformando la felicità in un dolore inimmaginabile. Mentre si dirigeva verso l’auto, l’uomo ha improvvisamente accusato un malore che lo ha fatto crollare.

Una scena scioccante per tutti coloro che si trovavano nelle vicinanze, che hanno immediatamente cercato di prestargli soccorso. Sul posto è giunto rapidamente il presidio del servizio sanitario de La Solidarietà, interno al campus, seguito poco dopo dall’auto medica e dalla polizia di ateneo.

Nonostante gli sforzi dei soccorritori, il cuore dell’uomo ha cessato di battere. La notizia della sua scomparsa ha gettato un’ombra di tristezza su ciò che doveva essere una giornata di festa e di gioia. I sanitari intervenuti hanno dichiarato che il decesso è stato causato da motivi naturali, ma questo non attenua il dolore per la perdita di una persona cara.

In un momento così delicato, la comunità universitaria si stringe intorno alla famiglia colpita da questa terribile tragedia. La morte improvvisa di un genitore, soprattutto in un giorno così significativo, è un colpo difficile da elaborare per chiunque. La laurea, simbolo di successo e realizzazione personale, si è trasformata in un ricordo agrodolce per questa giovane laureata, che dovrà affrontare il futuro senza la presenza del suo amato padre.