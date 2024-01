Nell’area di servizio della A2 del Mediterraneo, nella corsia sud, si è verificata una violenta rissa tra ultras che ha coinvolto i tifosi del Licata, squadra di Serie D. L’incidente è avvenuto dopo una sosta in un autogrill, dove i tifosi erano arrivati con un pulmino. La situazione è precipitata quando un secondo minibus è giunto sul luogo, trasportando individui con il volto coperto e armati di spranghe e bastoni. Si stima che almeno quattro tifosi siciliani siano rimasti gravemente feriti nell’aggressione. Da notare che il Licata aveva appena giocato e perso 5-0 a Casalanuovo di Napoli.

Immediatamente dopo l’aggressione, sono intervenuti il 118 della Croce Rossa di Sala Consilina, insieme agli agenti della Polizia Stradale della sottosezione di Sala Consilina e ai carabinieri, per prestare soccorso e avviare le prime indagini.

Le forze dell’ordine stanno attualmente lavorando per ricostruire l’accaduto e identificare i responsabili di questa brutale aggressione. L’episodio solleva preoccupazioni sulla sicurezza durante gli spostamenti dei tifosi e mette in evidenza la necessità di interventi mirati per prevenire futuri episodi di violenza nelle aree di servizio autostradali e negli stadi.