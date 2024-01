La Polizia di Stato ha individuato e sottoposto a fermo di polizia giudiziaria un uomo ritenuto responsabile dell’incendio che ha distrutto il gazebo della pizzeria ‘@social pizza’ situata in via Scarlatti, nel quartiere Vomero a Napoli. Le indagini condotte dagli investigatori hanno rapidamente portato all’identificazione dell’individuo, un ex dipendente di 47 anni. Contrariamente a quanto inizialmente potesse sembrare, il movente dietro l’incendio non sembra essere legato a dinamiche criminali o rivalità tra commercianti della zona, ma piuttosto a un litigio con l’ex dipendente. Il 47enne non era riuscito a superare il periodo di prova nel locale, e sembra che il gesto incendiario sia stato una vendetta personale.

L’individuazione del presunto autore è stata possibile grazie alla collaborazione tra diverse forze dell’ordine, tra cui Carabinieri, Polizia di Stato e polizia locale. Il sistema di videosorveglianza ha infatti svolto un ruolo chiave nel processo di identificazione, consentendo il riconoscimento da parte del nipote del titolare del locale, vittima del rogo.

L’incendio ha causato ingenti danni al gazebo della pizzeria, ma fortunatamente non si sono registrati feriti. La rapida azione delle forze dell’ordine ha permesso di porre fine alla minaccia e di individuare il presunto responsabile, che ora affronterà le conseguenze legali del suo gesto.