Gli beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI) in Italia riceveranno un “doppio” pagamento a febbraio, ma questa agevolazione non è estesa a tutti i destinatari. Secondo quanto stabilito dall’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), coloro che hanno già ricevuto il versamento dell’importo relativo a gennaio il 26 gennaio devono attendere il 27 febbraio per il pagamento della seconda tranche annuale. Tuttavia, una recente circolare dell’INPS spiega che dal 15 febbraio alcuni beneficiari riceveranno anche l’importo relativo a gennaio. Questo dipende dalla data in cui è presentata la domanda per l’Assegno di Inclusione. Per coloro che hanno fatto richiesta entro il 7 gennaio 2024 con esito positivo dell’istruttoria, il pagamento di gennaio è stato effettuato a partire dal 26 gennaio.

Per le domande presentate tra l’8 gennaio e il 31 gennaio, con il Patto di Attivazione sottoscritto entro il 31 gennaio e un esito positivo dell’istruttoria, il pagamento della mensilità di gennaio sarà effettuato dal 15 febbraio. La seconda tranche, relativa a febbraio, sarà erogata a partire dal 27 febbraio.

Le domande presentate a partire da febbraio seguiranno una cadenza diversa: il primo pagamento avverrà dal 15 del mese successivo a quello di sottoscrizione del Patto di Attivazione digitale, mentre i successivi pagamenti saranno disposti il 27 del mese di competenza.

L’ADI è un assegno di inclusione rivolto a nuclei familiari con minori, disabili, anziani e persone in condizione di svantaggio. Secondo stime dell’INPS, la media di importo erogato è di 635 euro, a cui si aggiunge l’Auu per le famiglie con figli fino a 21 anni. Gli importi variano in base all’Isee, con famiglie aventi Isee inferiore a 17.139 euro che riceveranno 200 euro per ogni figlio minorenne.