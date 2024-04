Il 2024 porta con sé il rinnovo del programma della Carta Acquisti per la spesa, un sostegno importante di 80 euro per i cittadini italiani di età pari o superiore ai 65 anni e anche per i genitori di bambini di età inferiore ai tre anni. Questo programma prevede infatti l’erogazione di un contributo di 80 euro ogni due mesi, destinato alle spese alimentari, sanitarie e al pagamento delle bollette di luce e gas.

Requisiti e Modalità di Domanda

Per poter accedere alla Carta Acquisti, è necessario soddisfare determinati requisiti:

Genitori con Bambini sotto i Tre Anni:

L’indicatore ISEE deve essere inferiore a 8.052,75 euro.

Cittadini di Età Compresa tra 65 e 70 Anni:

Indicatore ISEE deve essere inferiore a 8.052,75 euro.

L’importo totale dei redditi percepiti non deve superare gli 8.052,75 euro.

Cittadini di Età Superiore ai 70 Anni:

L’indicatore ISEE deve essere inferiore a 8.052,75 euro.

L’importo totale dei redditi percepiti non deve superare i 10.737,00 euro.

La domanda per ottenere la Carta Acquisti è completamente gratuita e può essere presentata negli Uffici Postali compilando i moduli disponibili sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Per coloro che hanno già ottenuto la carta negli anni precedenti e che continuano a soddisfare i requisiti, non è necessario presentare una nuova richiesta.

Procedura di Assegnazione e Utilizzo

Una volta presentata la domanda e verificati i requisiti, i beneficiari riceveranno la carta spesa elettronica tramite la quale potranno usufruire del contributo di 80 euro ogni due mesi. Gli importi di reddito e l’indicatore ISEE che regolano l’accesso al contributo statale sono aggiornati annualmente in base al tasso di inflazione Istat.

Ulteriori Informazioni e Aggiornamenti

È importante sottolineare che il programma Carta Acquisti coinvolge diversi enti, tra cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’INPS e Poste Italiane, oltre al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Anche regioni ed enti locali possono aderire al programma e estenderne l’utilizzo o aumentare il beneficio a favore dei propri residenti.

Per ulteriori dettagli e per ottenere la modulistica necessaria, è possibile consultare i siti internet dell’INPS, di Poste Italiane, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.