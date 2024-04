Nella notte tra il 23 e il 24 aprile, a Marano di Napoli, è avvenuto un furto che ha destato preoccupazione nella comunità locale: l’auto di don Luigi Merola, noto prete “anticamorra”, è rubata dall’interno del parco dove risiede. Tuttavia, grazie all’immediato intervento della Squadra Mobile di Napoli, il veicolo è ritrovato con successo. Le attività di ricerca della polizia sono supportate da un’attenta analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e dalle informazioni fornite direttamente da don Merola durante la denuncia. Questo approccio investigativo ha permesso agli agenti di ricostruire il probabile percorso seguito dai malviventi dopo il furto, ipotizzando che l’auto potesse trovarsi nel quartiere Scampia.

Gli agenti hanno condotto diversi servizi di osservazione, perlustrando le strade della zona in modo capillare. Grazie a questo impegno, nel pomeriggio di ieri, l’auto è ritrovata in via Oliviero Zuccarini e restituita a don Luigi Merola, che ha espresso il suo profondo apprezzamento per l’operato della Polizia.

Nonostante l’auto abbia subito alcuni danni, don Merola si è dimostrato grato per il ritrovamento e ha annunciato che provvederà alla riparazione del veicolo. Sul suo profilo social, ha ringraziato la Polizia per l’ottimo lavoro svolto e ha espresso gratitudine a tutte le persone che gli sono state vicine durante questo episodio.

Le indagini per individuare gli autori del furto proseguono, ma il ritrovamento dell’auto rappresenta un importante successo per le forze dell’ordine e una svolta positiva per la comunità locale.