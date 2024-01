Parte il doposcuola sociale. E si intensificano i servizi presso il centro-educativo “Domenica Sangiovanni” ubicato in via piazza Mazzini, ex largo Fiera. Il calendario settimanale offerto dal Settore VI- Attività Sociali Culturali e Ricreative è davvero ricco. Per volere dell’ amministrazione retta dal sindaco Maurizio Falanga è stato istituito uno sportello di sostegno psicologico gratuito per gli adolescenti, uno spazio per i gruppi di sostegno alla genitorialità, sarà possibile partecipare al laboratorio sulle emozioni dei bambini ed inoltre, dopo aver allegato istanza di partecipazione sarà possibile usufruire del doposcuola sociale offerto da volontari. Continua le sue attività lo Sportello Anti Violenza di Genere già presente dalle prime settimane successive all’ inaugurazione del centro per la Donna, per i Minori, per la Famiglia, tenuto dall’associazione Artemide.

“Il calendario di servizi offerti ai cittadini è frutto di una analisi sociale avvenuta nei mesi scorsi, ed è una risposta alle esigenze sociali dei giovani, dei genitori, delle donne. Vi invito ad aderire con fiducia. Sapere di non essere soli, sapere che c’è uno sportello, uno spazio a cui chiedere aiuto o consigli è importantissimo. E sentire il bisogno anche solo di un confronto è naturale, è umano. Il messaggio che vogliamo trasmettere è che siamo disponibili ad accompagnare i cittadini anche in percorsi delicati e personali” afferma, accorato, il sindaco Maurizio Falanga.

“Noi non agiamo mai soltanto per dovere ma anche per il piacere di offrire delle possibilità importanti, ai bambini, ai giovani, alle donne, alle famiglie. Persino gli eventi ludici sono per noi opportunità da offrire ai cittadini. In questo caso stiamo lavorando con maggiore impegno e grande responsabilità: il centro Sangiovanni sarà fiore all’occhiello di Poggiomarino e punto di riferimento sociale per tutti” afferma l’ assessore Lisa Speranza con delega alle Pari Opportunità ed alla Famiglia.