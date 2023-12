È una tragedia profondamente dolorosa quella che si è verificata ieri a Fossano, in provincia di Cuneo, dove un tragico incidente stradale ha portato alla perdita di due vite preziose: Carmela Longo, 86 anni, e sua figlia Antonina De Conno, 64 anni. Carmela Longo, originaria di Buonalbergo, provincia di Benevento, ma residente a Tarantasca nel Cuneese, viaggiava con la figlia al volante quando, per circostanze ancora sconosciute, hanno perso il controllo dell’auto in un tratto rettilineo. L’incidente ha causato la fuoriuscita del veicolo dalla strada in via Salmour, in una zona collinare, ribaltandosi più volte lungo una scarpata.

Nonostante l’intervento tempestivo delle autorità, tra cui il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, purtroppo per entrambe le donne non c’è stato nulla da fare. Quando i soccorritori sono giunti sul luogo dell’incidente, hanno constatato il tragico decesso delle due donne.

È un evento profondamente doloroso che ha colpito le comunità coinvolte, lasciando un vuoto incolmabile per la perdita di due vite. In momenti come questi, la solidarietà e il sostegno sono fondamentali per coloro che sono colpiti da una tragedia così improvvisa e devastante.

Al momento, le cause esatte dell’incidente non sono ancora chiare e le autorità stanno conducendo le indagini necessarie per comprendere gli avvenimenti che hanno portato a questa tragica perdita.