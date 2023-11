Dopo sette anni di chiusura, una notizia attendevamo da tempo arriva a illuminare il mercato ittico all’ingrosso di Pozzuoli: i magazzini per la vendita di frutti di mare riaprono finalmente i battenti. Cozze, vongole, lupini e telline, eccellenze locali, faranno nuovamente capolino sui banchi, riportando l’offerta locale a nuova vita. La cerimonia di inaugurazione è fissata per lunedì 27 novembre alle ore 12:00 presso i locali di via Fasano. All’evento, sarà presente una nutrita rappresentanza istituzionale: il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, l’assessore alle attività produttive, Titti Zazzaro, la dirigente comunale Sabina Minucci e il direttore del mercato ittico all’ingrosso, Luigi De Rosa, daranno vita al taglio del nastro ufficiale.

La riapertura di questi quattro nuovi spazi rappresenta non solo una svolta per il mercato ittico, ma anche un’opportunità per gli operatori locali di far brillare i loro prodotti. E in questa atmosfera di festa e rinascita, gli assegnatari dei magazzini non mancheranno di deliziare i presenti con una degustazione dei migliori frutti di mare della zona.