Un grave episodio di violenza coniugale ha portato all’arresto di un uomo di 43 anni a Cellole, nel Casertano, dopo una serie di tentativi di speronare l’auto della moglie, dalla quale è in corso una procedura di separazione. L’uomo è bloccato e arrestato dai carabinieri dopo un intervento che ha evitato potenziali conseguenze drammatiche. Sono i familiari della vittima, una donna di 37 anni, a dare l’allarme, segnalando la pericolosità della situazione. I carabinieri sono riusciti a intercettare l’uomo sulla statale 7Quater mentre ancora inseguiva la donna lungo la strada. I militari lo hanno prontamente bloccato e portato in caserma.

Dalle dichiarazioni della vittima, è emerso che il 43enne, con cui è in corso una procedura di separazione, si era recato a Formia sospettando che la moglie frequentasse altre persone. Durante il viaggio di ritorno a Cellole, ha tentato più volte di speronare l’auto della donna, scatenando un pericoloso inseguimento lungo la strada.

Ulteriori dettagli hanno rivelato che la donna aveva precedentemente denunciato il marito per stalking, con un procedimento penale ancora in corso per quella vicenda.

Questo episodio evidenzia la serietà e la pericolosità della violenza domestica, sottolineando l’importanza di affrontare tempestivamente e con fermezza situazioni di conflitto coniugale, nonché di garantire la sicurezza delle vittime.