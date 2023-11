Viviamo in un’epoca in cui molte persone, specialmente gli anziani, possono trovare difficile mantenere uno standard di vita dignitoso con stipendi e pensioni spesso insufficienti. Fortunatamente, esistono bonus e agevolazioni che possono offrire un sollievo finanziario. In questo articolo, esploreremo alcuni di questi benefici dedicati agli anziani, che spesso sono poco conosciuti ma possono fare una differenza significativa nella loro vita quotidiana.

Carta Acquisti per gli Over 65

Tra i vari vantaggi a disposizione degli anziani, spicca la Carta Acquisti, un sostegno economico dedicato a coloro che hanno superato i 65 anni e si trovano in una situazione economica precaria. La carta, con un importo mensile di 40 euro, può essere utilizzata per la spesa quotidiana. Per richiederla, è necessario avere un ISEE inferiore a 7.120,39 euro.

Bonus Colf per l’Assistenza

Molti anziani, soprattutto coloro che non sono autosufficienti, necessitano di assistenza. A questo scopo, è stato introdotto il Bonus Colf, un contributo che può raggiungere oltre 3.000 euro all’anno. In alcuni casi, è possibile ottenere anche rimborsi per l’acquisto di materiale sanitario, fino a un massimo di circa 200 euro. Questo bonus rappresenta un supporto significativo per coloro che forniscono assistenza agli anziani.

Esenzione dal Canone RAI per gli Over 75

Un altro beneficio importante riguarda l’esenzione dal pagamento del Canone RAI per gli anziani che hanno superato i 75 anni di età. Nonostante il recente abbassamento del canone a 70 euro annui, questa esenzione rappresenta un notevole risparmio per coloro che hanno un reddito inferiore a 8.000 euro all’anno.

Cumulabilità delle Agevolazioni

Un aspetto cruciale da tenere presente è la cumulabilità di queste agevolazioni. Pur essendo singolarmente di importo relativamente modesto, la possibilità di beneficiare contemporaneamente di più bonus può costituire un supporto significativo per gli anziani che, altrimenti, potrebbero trovarsi in difficoltà a sostenere le spese necessarie per il loro benessere.

Informare e Aiutare

È importante che coloro che hanno anziani a carico condividano queste informazioni con i loro cari. Non solo informare sugli esistenti bonus, ma anche offrire assistenza nella compilazione della documentazione necessaria per richiederli. Questo può fare la differenza nel garantire agli anziani una vita più serena e confortevole.