Un episodio di criminalità ha turbato la tranquillità serale di Capri: nella tarda serata di ieri, intorno alle 22:30, il barone Ara Darzi, membro della Camera dei Lord del Regno Unito e figura di spicco del Partito Laburista, è stato vittima di uno scippo nel pieno centro dell’isola, in via Vittorio Emanuele, a poca distanza dalla celebre Piazzetta.

Il 65enne, noto frequentatore dell’isola e attualmente in vacanza a bordo di uno yacht ormeggiato nelle acque capresi, si trovava in compagnia di due amici quando è avvicinato da due giovani. I malviventi, con una manovra repentina, gli hanno strappato dal polso un orologio di lusso del valore stimato in circa 300.000 euro, per poi dileguarsi velocemente a piedi, dirigendosi verso la discesa che conduce a via Krupp.

Fortunatamente, il barone non ha riportato lesioni fisiche. Dopo l’accaduto, ha sporto regolare denuncia presso le forze dell’ordine.

Indagini in corso

I Carabinieri della compagnia di Capri hanno avviato immediatamente le indagini. In queste ore stanno esaminando le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza pubbliche e da quelle installate presso esercizi commerciali della zona, con l’obiettivo di identificare gli autori del colpo.

Il furto ha destato particolare clamore per l’identità della vittima e per le modalità con cui è eseguito, in un’area solitamente sorvegliata e frequentata da turisti di alto profilo.