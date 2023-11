Eav abbandona il trasporto su gomma? Sembrerebbe così a leggere una comunicazione interna dei sindacati rivolta ai lavoratori del trasporto pubblico locale. Ieri alle 18 era infatti il termine per la presentazione delle offerte da parte di società del TPL (alcune costituite in ATI), che avevano manifestato il proprio interesse alla partecipazione della gara, bandita dalla Regione Campania, per i lotti 1 – 2 – 3 e 4. Tra questi anche quello dell’Area Metropolitana di Napoli, dove Eav secondo i sindacati che hanno scritto ai lavoratori, non avrebbe preso parte. A firmare il documento, che parla comunque di notizie da verificare, sono le sigle Filt Cgil, Fit Cisl Uil Trasporti, Ugl Autoferro e Faisa Cisal.

Nel testo c’è scritto: “Sono dunque presentate, da parte delle società, le offerte contenenti il PEF (Piano Economico Finanziario) che saranno successivamente valutati dall’apposita

commissione regionale, per verificare la regolarità e la congruità dell’offerta in

termini economici ed il controllo dei requisiti tecnici”.

“Dalle prime notizie che ci arrivano, che dovranno essere verificate, sembrerebbe che per il lotto di Salerno sia presentata un’offerta congiunta da parte delle società Busitalia e Sita; – Caserta ci siano più offerte di gruppi di società private e un’altra da parte dell’Azienda AIR; Avellino e Benevento ci siano più offerte di gruppi di società private e un’altra da parte dell’Azienda AIR; Area di Metropolitana di Napoli ci sia una sola società partecipante, ovvero Busitalia, in quanto l’EAV non ha partecipato”.

Naturalmente i sindacati annunciano che vorranno vederci più chiaro in merito e che chiederanno un incontro per poi pensare ad una strategia. Se così fosse si tratterebbe di una notizia clamorosa che vedrebbe vanificati gli sforzi di Eav in maniera inspiegabile sul fronte dell’acquisto dei nuovi autobus avvenuto nell’ultimo periodo. Enigma tuttavia ancora tutto da chiarire e da risolvere e che se fosse confermato aprirebbe anche a qualche dubbio sul futuro della gestione su ferro di Circumvesuviana e Cumana.