I Carabinieri della stazione di Napoli Scampia hanno eseguito questa mattina un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un uomo di 45 anni, ritenuto gravemente indiziato del reato di rapina impropria ai danni del titolare di un supermercato situato in via Roma Verso Scampia. Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura partenopea.

Il furto e l’aggressione

Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, coordinate dalla Procura, i fatti risalgono allo scorso aprile. L’uomo si sarebbe introdotto all’interno del punto vendita insieme a un complice – attualmente non identificato – per sottrarre generi alimentari. Accortosi del furto, il proprietario dell’esercizio ha tentato di bloccare la fuga dei ladri, aggrappandosi al finestrino dell’auto su cui i due stavano cercando di allontanarsi. La vittima è stata trascinata per alcuni metri, prima di cadere rovinosamente a terra, fortunatamente senza riportare gravi conseguenze.

L’identificazione grazie alla videosorveglianza

Decisive, ai fini investigativi, le immagini delle telecamere di sicurezza comunali e private presenti nell’area. Grazie all’analisi dei filmati, i militari dell’Arma sono riusciti a ricostruire con precisione la dinamica della rapina e ad identificare uno dei due responsabili. Il soggetto arrestato è stato trasferito in carcere, in attesa di ulteriori sviluppi.

Le indagini proseguono per risalire all’identità del complice ancora in fuga.