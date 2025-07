Il mese di luglio segna un importante cambiamento per i consumatori italiani: debutta ufficialmente la “Bolletta 2.0”, una versione completamente digitale e semplificata della bolletta di luce e gas, pensata per offrire maggiore trasparenza e facilità di lettura.

Cos’è la Bolletta 2.0

La nuova bolletta, già in fase di implementazione da parte dei principali fornitori energetici, presenta un formato standardizzato e digitale, accessibile via web o app. L’obiettivo è rendere le informazioni essenziali – come i consumi, gli importi fatturati e la scadenza dei pagamenti – più chiare e immediate, riducendo al minimo il linguaggio tecnico.

Il passaggio alla bolletta digitale rientra nelle strategie di semplificazione previste dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) e si inserisce nel più ampio percorso di transizione ecologica e digitalizzazione dei servizi pubblici.

Bonus energia da 200 euro: a chi spetta

In parallelo, è in arrivo un bonus straordinario di 200 euro una tantum, erogato automaticamente alle famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro. Per riceverlo, è necessario aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) aggiornata, documento indispensabile per il calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente.