Nel primo pomeriggio, un violento incendio ha devastato un autocarro in transito sull’A16 nel territorio del comune di Baiano, in provincia di Avellino. Le fiamme, originarie dal vano motore, si sono rapidamente propagate alla cabina di guida del veicolo, che stava percorrendo la tratta da Bari a Napoli, trasportando un carico di birra. Fortunatamente, l’autista è riuscito a mettersi in salvo e non ha subito conseguenze fisiche, se non lo spavento per l’incidente.

L’incidente ha richiesto l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco del Distaccamento di Avellino, che sono riusciti a domare le fiamme e a mettere in sicurezza la carreggiata. Durante le operazioni di spegnimento dell’incendio, è temporaneamente chiusa la corsia in direzione del capoluogo partenopeo al fine di garantire la sicurezza dei soccorritori e degli altri veicoli in transito.

Incidenti del genere, sebbene possano causare notevoli disagi e danni materiali, sono fortunatamente rimasti senza vittime in questo caso specifico. La prontezza dell’autista nel mettersi in salvo e l’intervento efficace dei vigili del fuoco hanno contribuito a evitare ulteriori tragedie. La causa esatta dell’incendio dell’autocarro potrebbe richiedere ulteriori indagini da parte delle autorità competenti al fine di prevenire incidenti simili in futuro e garantire la sicurezza delle autostrade e dei loro utenti.