Una tragica vicenda ha colpito Rosa Boresta, una stimata cuoca di 74 anni del ristorante agriturismo La Vecchia Cantina di Montecalvo in Foglia, mentre era in pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo con un gruppo di devoti di San Pio. All’interno del Santuario dedicato a San Pio da Pietrelcina, durante una messa, Rosa ha improvvisamente accusato un forte dolore al petto. Immediatamente sono attivati i soccorsi, ma nonostante l’intervento tempestivo, purtroppo, la donna è deceduta. Questo dramma si è consumato all’improvviso, lasciando i presenti sconvolti e impotenti.

Rosa Boresta era chiaramente una persona molto rispettata e stimata nella sua comunità, e la sua morte improvvisa ha scosso coloro che l’avevano conosciuta e amata nel corso degli anni. I funerali in sua memoria si terranno mercoledì 4 ottobre alle ore 15 presso Ca’ Gallo.

Questo evento tragico è un ricordo di quanto sia importante la prontezza e la professionalità dei soccorsi in situazioni di emergenza, ma purtroppo, in alcuni casi, nonostante gli sforzi, non è possibile evitare certe tragedie.