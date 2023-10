La Polizia di Stato ha recentemente sottoposto a sanzione amministrativa un veicolo commerciale che trasportava prodotti ittici, nell’ambito delle sue attività di vigilanza autostradale. L’operazione è condotta dalla Sottosezione autostradale di Avellino Ovest ed è emersa durante un regolare servizio di pattugliamento autostradale. Durante il controllo, gli agenti hanno notato un veicolo industriale che perdeva copiosamente acqua dai portelloni posteriori. Questa situazione ha sollevato preoccupazioni, dato che il veicolo trasportava pesce fresco destinato alla vendita al dettaglio ed era arrivato dalla Grecia per transitare in Italia prima di raggiungere la Spagna.

La perdita di liquido dal veicolo ha sollevato il sospetto di una possibile compromissione delle proprietà organolettiche del pesce, con potenziali rischi per la salute dei consumatori finali. Di conseguenza, la pattuglia ha richiesto l’intervento dell’Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) di Avellino per condurre un controllo approfondito sulla conservazione del pesce.

Durante l’ispezione, è emerso che il veicolo non era dotato della vasca di raccolta dell’acqua, come richiesto dalla vigente normativa. Di conseguenza, il veicolo è sanzionato e diffidato a ripristinare quanto richiesto dalla legge.

Questo episodio segue un precedente controllo simile in cui un altro veicolo commerciale contenente prodotti ittici dal valore di circa un milione di euro è stato fermato e sanzionato. Queste attività di vigilanza autostradale hanno l’obiettivo di prevenire possibili rischi per la salute pubblica legati alla vendita di prodotti ittici che non sono conservati adeguatamente.