Un uomo di 49 anni fermato dalla polizia per tentato omicidio ai danni del suo genero in un incidente avvenuto mercoledì pomeriggio a Ercolano, precisamente in via Panto. Durante l’episodio, il genero, un uomo di 28 anni, è rimasto ferito all’inguine da un colpo di arma da fuoco. È immediatamente soccorso dal personale del 118 e trasportato all’Ospedale del Mare di Napoli, dove non è risultato in pericolo di vita. Quando gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano sono giunti sul luogo, il 28enne ha raccontato loro che poco prima era avvicinato dal suocero a bordo di uno scooter. L’uomo, dopo aver estratto una pistola, avrebbe aperto il fuoco, colpendo il genero all’inguine. La vittima ha anche riferito agli agenti di aver avuto una discussione con il suo suocero nei giorni precedenti per motivi futili.

Sul selciato, gli agenti hanno sequestrato un’ogiva e un bossolo di calibro 6.35. Successivamente, il 49enne, originario di Torre del Greco e con precedenti penali, si è presentato negli uffici della Tenenza dei Carabinieri e successivamente è stato accompagnato al Commissariato di Portici-Ercolano. Gli agenti lo hanno sottoposto a fermo poiché è fortemente indiziato del reato di tentato omicidio.

Le indagini proseguiranno per determinare ulteriori dettagli sull’incidente e accertare le motivazioni alla base dell’aggressione. Nel frattempo, il 28enne ferito riceverà le cure necessarie per il suo recupero.