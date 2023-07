Giornata di lutto a Gragnano in seguito alla tragica morte di Serena Bove, una bambina di 8 anni coinvolta in un incidente in moto. Domani alle 11:30 si terranno i funerali presso la chiesa del Carmine, dove parenti, amici e membri della comunità si riuniranno per dare l’ultimo saluto alla piccola Serena. La tragedia è avvenuta quando la bambina è caduta dalla moto su cui viaggiava insieme ad altre due persone, non indossando un casco protettivo. Oggi è eseguito un esame esterno sulla salma, e successivamente è rilasciata ai genitori per consentire loro di organizzare il rito funebre.

Le indagini sull’incidente sono ancora in corso e al momento sono indagate quattro persone: il conducente dello scooter, la sua fidanzata che viaggiava con loro, ma anche i genitori della piccola Serena. L’iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto che permetterà alla Procura di Torre Annunziata di valutare eventuali responsabilità legate all’accaduto.

Il sindaco di Gragnano, Nello D’Auria, ha proclamato il giorno del lutto cittadino in segno di rispetto e solidarietà verso la famiglia di Serena. Già ieri, durante la processione della Madonna del Carmine, la comunità ha dimostrato il proprio cordoglio con una manifestazione più sobria del solito. Il carro sacro ha percorso le strade cittadine accompagnato solo dalla banda musicale e dalle preghiere dei fedeli, senza lo spettacolo di fuochi pirotecnici che solitamente accompagna l’evento ogni anno.