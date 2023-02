Nella giornata di ieri i Carabinieri della Tenenza di Cava de’ Tirreni hanno condotto un’operazione che ha portato alla denuncia a piede libero di due uomini di 45 e 63 anni per il reato di ricettazione. L’indagine è scaturita dalla denuncia presentata da un imprenditore edile del napoletano che segnalava il furto di un autocarro e di un escavatore utilizzati per la realizzazione di un parco urbano a Cava de’ Tirreni. Dopo un’accurata investigazione, i Carabinieri sono riusciti a rintracciare i mezzi rubati a Sarno, dove l’autocarro era parcheggiato in strada e l’escavatore custodito in un deposito gestito dalla società rappresentata dai due indagati.

Il recupero dei mezzi rubati ha permesso di riconsegnare la refurtiva ai legittimi proprietari e di denunciare i due uomini a piede libero per il reato di ricettazione. La posizione dei due indagati sarà ora vagliata dalla Procura di Nocera Inferiore.

Questa operazione dimostra la determinazione dei Carabinieri nel combattere il crimine e nell’assicurare alla giustizia coloro che si rendono colpevoli di reati. La collaborazione tra le forze dell’ordine e la cittadinanza rappresenta un importante elemento per la prevenzione e il contrasto del crimine e per la tutela della legalità.