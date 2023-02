A partire da oggi, l’Agenzia delle Entrate rende disponibile la dichiarazione Iva precompilata per le partite Iva. Questo significa che 2,4 milioni di imprese e professionisti potranno visualizzare e scaricare il proprio modello Iva con i dati relativi all’anno d’imposta 2022. Questa novità rappresenta un’importante semplificazione per le partite Iva e si inserisce in un percorso di semplificazione fiscale che mira a rendere il sistema fiscale italiano più semplice e funzionale. Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, sottolinea l’importanza di questo cambiamento sostenendo che “un sistema fiscale più semplice e che funziona meglio è un investimento non solo per il sistema-Paese ma anche per le prossime generazioni”.

Per l’Iva

Il servizio di dichiarazione Iva precompilata è disponibile per le imprese e i lavoratori autonomi che rientrano nella platea definita dai provvedimenti dell’8 luglio 2021 e del 12 gennaio 2023. In particolare, si tratta di soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione trimestrale, esclusi alcune categorie come quelle che operano in settori specifici o per i quali sono previsti regimi speciali ai fini Iva. Con il provvedimento del 12 gennaio 2023 sono inclusi, tra gli altri, i produttori agricoli e gli agriturismi.

Per accedere alla dichiarazione Iva precompilata, bisogna entrare nel portale ‘Fatture e corrispettivi’ con le proprie credenziali e accedere alla sezione ‘Documenti Iva precompilati’, dove è presente la sezione ‘Dichiarazione annuale Iva’. La bozza della dichiarazione Iva è stata elaborata utilizzando i dati dei registri Iva precompilati, anche se non validati, dei corrispettivi giornalieri trasmessi telematicamente, della dichiarazione Iva dell’anno d’imposta precedente e altre informazioni presenti in Anagrafe tributaria.

Con la dichiarazione Iva precompilata è possibile modificare, integrare e inviare i dati riportati nei quadri e nei righi della dichiarazione, ma anche scaricare la dichiarazione elaborata per confrontarla con i dati presenti negli applicativi personali.