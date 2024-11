Nella notte, il comune di Cicciano, in provincia di Napoli, è stato teatro di un furto in una farmacia seguito da un movimentato inseguimento da parte dei carabinieri. Alcuni uomini, mascherati per non essere identificati, hanno sfondato la vetrina di una farmacia e sono fuggiti con la cassa continua. Il rumore dello scasso ha allertato i residenti che, prontamente, hanno contattato il 112 fornendo una descrizione dettagliata del veicolo usato per la fuga.

L’Intervento dei Carabinieri di Nola

Ricevuta la segnalazione, i carabinieri della sezione radiomobile di Nola sono subito intervenuti per intercettare l’auto. Con l’aiuto di altre pattuglie posizionate lungo le possibili vie di fuga, i militari hanno individuato e inseguito i sospetti. Dopo una corsa a tutta velocità di circa 10 chilometri, l’autista in fuga ha perso il controllo del veicolo, finendo contro un palo dell’illuminazione.

Tentativo di Fuga a Piedi e Arresto

Dopo l’incidente, i due uomini hanno tentato di proseguire la fuga a piedi. Tuttavia, i carabinieri li hanno rapidamente bloccati e arrestati. I due sospetti, entrambi trentenni di origine rom, sono ora accusati di concorso in rapina impropria, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. L’auto utilizzata per la fuga è risultata rubata, ma fortunatamente l’intera refurtiva è stata recuperata e restituita alla farmacia.